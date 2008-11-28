Сингапур охраняет банковскую тайну жестче Швейцарии

Сингапуру следует ожидать более пристального международного анализа его правил конфиденциальности банковской информации, поскольку эта страна продолжает расширять бизнес в сферах управления активами и обслуживания частных клиентов, считает генеральный директор Ассоциации швейцарских банков (Swiss Bankers Association), сообщает k2kapital.

Сравнивая Швейцарию и Сингапур, Урс Рос сказал в интервью Financial Times: "Сингапур в настоящее время не привлекает такого внимания, как Швейцария, наверное, потому, что он меньше. Но я думаю, что это вопрос времени".

Рос, завершивший в Гонконге турне по азиатским финансовым центрам, отметил, что в Сингапуре правила, защищающие банковскую тайну, "пожалуй, еще жестче, чем в Швейцарии".

У Швейцарии заключены договоры о двойном налогообложении более чем с 60 странами и соглашения о предоставлении информации по запросам, связанным с расследованиями финансовых махинаций.

Рос подчеркнул, что в настоящий момент его не беспокоит будущая победа Сингапура над Швейцарией в конкурентной борьбе. В целом, считает он, доля управления активами в банковском секторе вырастет, поскольку основной удар кризиса пришелся по другим видам их деятельности.

"Мы не боимся, что Швейцария проиграет, но другие финансовые центры будут укрепляться, поскольку управление активами является растущим бизнесом и стабильнее других видов бизнеса, - сказал он. - Сингапур это преимущественно азиатский центр, находящийся в регионе с самыми высокими темпами экономического роста. В настоящий момент мы не видим ухода большого объема денег из Европы в Сингапур, но со временем это может измениться".

База активов банков Сингапура эквивалентна 10-15% базы активов швейцарских банков. Однако в последнее время Швейцария подвергается давлению по поводу охраны банковской тайны после расследования в Германии массового уклонения от уплаты налогов, связанного со счетами в соседнем Лихтенштейне.