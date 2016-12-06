Фискальная служба с начала года выявила 74 конвертационных центра

Государственная фискальная служба Украины в 2016 году остановила деятельность 74 конвертационных центров.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на первого заместителя главы ГФС Украины Сергея Билана.

По его словам, в бюджет уже возмещено 1,2 млрд грн нанесенного ущерба от их деятельности.

Билан отметил, что для уклонения от налогообложения, вывода в тень финансовых потоков используются операции с ценными бумагами, страхование и перестрахование, хищения активов банков. Практически все указанные схемы функционируют с использованием услуг конвертационных центров.

"Тенденции последнего времени свидетельствуют, что деятельность транзитно - конвертационных групп несколько изменилась. Если в 2014 - 2015 годах их "вознаграждение "составляла 7-9% от конвертируемой суммы, то в настоящее время стоимость таких услуг составляет 11-12%. Кроме того, появилась тенденция к уменьшению объемов конвертации на один "конверт". Она возникла не в последнюю очередь благодаря тому, что значительно сократились сроки действия отдельно взятой группы, ее выявления и ликвидации сотрудниками налоговой милиции. Кроме того, растет количество случаев изъятия у членов этих групп огнестрельного оружия", - отметил Билан.

В частности, он сообщил, что в Киеве установлена группа лиц, которые довели один из банков до банкротства путем растраты его активов стоимостью более 170 млн грн. Такие действия привели к неплатежеспособности банка перед кредиторами, и, как следствие, Нацбанк ввел в указанный банк временную администрацию. Во время досудебного расследования на отчужденные активы наложен арест.

Кроме того, как по словам Билана, налоговая милиция активно и системно работает над разоблачением "теневых" дельцов на рынке ценных бумаг. В частности, недавно был разоблачена схема конвертации денежных средств за счет приобретения "технических" ценных бумаг "фиктивных" предприятий на общую сумму более двух миллиардов гривен. Во время досудебного расследования было лишено лицензии финансовое учреждение в Киеве и арестованы ценные бумаги на сумму более 244 миллионов гривен.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в 2015 году остановила деятельность 60 конвертационных центров.