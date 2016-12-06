Рада приняла закон о повышении "минималки" до 3200 гривень

За соответствующий законопроект №5130 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» проголосовали 227 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Представляя законопроект, министр социальной политики Андрей Рева отметил, что он обеспечивает повышение социальных гарантий государства.

«Данный законопроект не содержит ни единой дополнительной нормы, которая бы предусматривала ограничение социальных выплат и программ по сравнению с решениями, принятыми Верховной Радой в 2014 и 2015 годы. Именно этот законопроект создает условия для повышения с 1 января 2017 года размера минимальной заработной платы вдвое – до 3200 гривень», - подчеркнул он.

Министр также отметил, что проект предполагает внедрение европейского подхода определения минимальной зарплаты, отвязывание должностных окладов чиновников высшего ранга от показателя минимальной зарплаты и упразднение использования показателя минимальной зарплаты для расчета штрафов, стоимости административных услуг, налогов и сборов.

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«Еще одно важное задание – привлечение в социальное страхование больших слоев занятого населения и усиление страховых принципов системы общеобязательного социального страхования», - добавил Рева.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе обсуждения в Верховной Раде законопроекта заявил, что задачей украинских властей является повышение минимальной заработной платы, снижение дефицита Пенсионного фонда и дальнейшее повышение минимальной пенсии в стране.

«Сейчас наша задача – поднять заработную плату, снизить дефицит Пенсионного фонда. Сделать все для того, чтобы иметь основания и основу для увеличения минимальной пенсии. Мы понимаем, что сегодня жить на 949 гривен нереально, и потому это наша задача, для которой мы будем искать решение», - сказал премьер.

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Он призвал депутатов подержать повышение минимальной заработной платы, поддержав соответствующий законопроект. «От села до большого города в нашей стране никто не будет получать меньше чем 3200 гривен. Этот законопроект улучшит ситуацию в экономике Украины, увеличит потребление в реальном секторе экономики и создаст дополнительные рабочие места», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению.

Документ предполагает повышение с 1 января минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тыс. грн. На эти цели предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд грн, что позволит обеспечить выплату повышенной заработной платы работникам бюджетной сферы.

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал депутатам рассмотрение во втором чтении проекта государственного бюджета на 2017 год после принятия связанных с ним правительственных законопроектов, в том числе о повышении минимальной заработной платы (5130), корректировке Бюджетного и Налогового кодексов (5131 и 5132), а также о спецконфискации (5142).