Нам интересно проверить, как платятся зарплаты игрокам "Динамо" - Насиров

По его словам, он «с удовольствием» займется изучением данных из СМИ, которые указывают на уклонение собственников клуба, а также игроков от уплаты налогов, передает Эспрессо.

«Нам будет интересно проверить, как плавятся зарплаты в футбольном клубе (Динамо Киев). И не только в этом, но и в других», - заявил Насиров.

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По его словам, ГФС в целом поддерживает инициативу проверять декларации не только народных депутатов и чиновников, но и «зажиточных граждан».

«Очень хорошая идея - вместе с теми заработными платами, которые мы сейчас проверяем, используя информацию из электронных деклараций, проверить и, так сказать, зажиточных граждан. Для этого при офисе крупных плательщиков, я думаю, уже в следующем году, у нас будет подразделение, которое будет заниматься и футболистами, и певцами, и другими людьми, которые, считается, получают большие зарплаты», - пояснил глава ГФС.

Как сообщалось, в распоряжении сайта Еspreso.tv оказалась справка об официальных доходах игроков и тренеров киевского «Динамо» за 2013-2015 годы, которая якобы составлена на основании данных ГФС. Согласно этому документу, «Динамо», якобы, платит каждому футболисту около 200 тысяч гривен в год. Следуя этим данным, зарплата Андрея Ярмоленко за 2015 год составила почти 10 тысяч долларов, хотя считается, что реально он получает около 5 миллионов долларов. Общая сумма налогов, не поступивших от «Динамо» за этот период, может составить порядка 30 миллионов долларов, а за последние 10 лет - 100 миллионов долларов.

Секретарь парламентского комитета по противодействию и предотвращению коррупции Дмитрий Добродомов заявил, что депутаты будут требовать от Государственной фискальной службы провести проверку "Динамо Киев" и других ведущих футбольных клубов страны на предмет уклонения от уплаты налогов.