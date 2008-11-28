Для прекращения “валютной паники” политика НБУ должна быть прогнозируемой – Яценюк

Экс-председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что для прекращения “валютной паники” политика Национального банка Украины должна быть “легкопрогнозируемой”.

Об этом он сказал вчера вечером в эфире программы “Шустер Live” на ТРК “Украина”.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, для стабилизации курса гривни Международным валютным фондом был предоставлен кредит, а в том случае, если бы такой кредит не был предоставлен, то сразу курс составил бы 9 грн. за 1 доллар.

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, сегодня важно “умело и четко распорядиться этим кредитом”.

На вопрос, правильно ли распоряжаются этим кредитом, он ответил: “Им уже сейчас распоряжаются – золотовалютные резервы страны упали на 9 млрд. долларов”. При этом А.ЯЦЕНЮК добавил, что когда он во время кризиса в конце 2004 года руководил Нацбанком, то НБУ продал лишь 3,5 млрд. долларов.

По его словам, “эффективные действия НБУ и правительства – это залог успеха”.

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, Нацбанк “должен быть легкопрогнозируемым в своих действиях”, и участники рынка должны быть уверены, что в любой момент смогут купить доллары.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в таких условиях “валютная паника, присутствующая сегодня на рынке”, прекратится. “Если этого не делать, то валютная паника будет только заостряться, а депозиты будут забираться”, - добавил он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, он хранит свои денежные средства на депозите в гривне.