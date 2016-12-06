Гривня остается ниже 26 за доллар на межбанке и по официальному курсу

Во вторник, 6 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,10/26,14 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0340/28,0743 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4105/0,4113 грн/рубль.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0974 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 484 сделки на сумму 228,94 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2609.7384 (6 декабря – 2612.7478)

100 EUR – 2801.2932 (6 декабря – 2796.1627)

10 RUR – 4.0858 (6 декабря – 4.0873)