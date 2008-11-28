G20 в апреле обсудит создание региональных валют

Одной из тем встречи "двадцатки" в Лондоне 2 апреля 2009 г. станет укрепление стабильности мировой финансовой системы путем создания региональных резервных валют. Об этом сообщил сегодня российским журналистам глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ, передает ИТАР-ТАСС.

"На встрече президентов России и Венесуэлы Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Уго ЧАВЕСА обсуждались меры, которые в развитие одобренных в Вашингтоне принципов "двадцатки" должны будут рассматриваться на очередной встрече группы в Лондоне 2 апреля, - сказал он. - Одна из очевидных тем - укрепление стабильности международной финансовой системы путем создания региональных резервных валют".

С.ЛАВРОВ напомнил, что 26 ноября на внеочередном саммите Боливарианской инициативы для Америки (АЛБА) стороны пришли к решению о возможности введения региональной расчетной единицы, которую условно назвали "сукре". Он отметил, что Россия намерена наращивать торговлю со странами региона, и поэтому, "если в них, включая страны-участницы АЛБА, появится такая торговая единица, то это может быть использовано".