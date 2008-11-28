Доллар на межбанке открылся ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,1250/7,3750 грн., цены на российскую валюту поднялись – 0,2510/0,2630 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,2155/9,5490 грн., сообщает финансовая компания ИнтерБизнесКонсалтинг.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились - 1,2940/1,2942 долл. США (четверг - 1,2905/1,2907).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.