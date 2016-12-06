Депутаты приняли за основу законопроект о повышении ряда акцизов и налогов

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, предполагающий ряд изменений по администрированию НДС, повышение ставок акцизов, экологического налога и рентной платы, а также ставки за пользование радиочастотными ресурсами.

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За соответствующий законопроект №5132 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» проголосовали 229 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что он призван обеспечить рост поступлений в бюджет и содействовать его сбалансированности, а также приблизить украинское законодательство к нормам ЕС и предполагает пересмотр отдельных положений Налогового кодекса в связи с повышением минимальной заработной платы.

В частности, как отметил министр, проект предлагает ряд изменений в части администрирования НДС, повышение ставок акцизов на алкоголь и табак, введение единой ставки акциза на дизельное топливо, пересмотр ставок экологического налога и рентной платы, ставки за пользование радиочастотными ресурсами. «Прошу поддержать», - сказал министр.

В ходе обсуждения проекта глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что по результатам обсуждения законопроекта в рабочих группах наработаны предложения, которые требуют включения в редакцию правительственного законопроекта.

«Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины проект закона номер 5132 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году», поданный Кабинетом министров Украины, принять за основу с учетом предложений комитета и подготовить ко второму чтению по сокращенной процедуре», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению.

Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту, расходы - 790,4 млрд грн, что также на 15,1 млрд грн больше. Предельный уровень дефицита госбюджета остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн, предельный объем госдолга – также на прежнем уровне в 2,296 трлн грн.

Документ предполагает повышение с 1 января минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тыс. грн. На эти цели предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд грн, что позволит обеспечить выплату повышенной заработной платы работникам бюджетной сферы.

Дополнительные доходы правительство ожидает получить за счет повышения отчислений прибыли Национального банка Украины на 4 млрд грн, дивидендов – на 1,6 млрд грн и роста налоговых поступлений в результате повышения зарплаты - на 9,4 млрд грн по госбюджету и на 10,9 млрд грн – по местным бюджетам.

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал депутатам рассмотрение во втором чтении проекта государственного бюджета на 2017 год после принятия связанных с ним правительственных законопроектов, в том числе о повышении минимальной заработной платы (5130), корректировке Бюджетного и Налогового кодексов (5131 и 5132), а также о спецконфискации (5142).