Рада приняла в первом чтении законопроект об изменении финансирования образования и медицины

За принятие соответствующего законопроекта №5131 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно усовершенствования составления и исполнения бюджетов)» в первом чтении проголосовали 229 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Министр финансов Александр Данилюк сообщил, докладывая по законопроекту, что он необходим для принятия сбалансированного бюджета страны на следующий год.

«Этот проект закона является очень важным, поскольку в нем закладываются изменения в финансировании образования, медицины и социальной сферы, которые стимулируют реформы в каждой из отраслей», - сказал Данилюк.

Он отметил, что этот законопроект предполагает дальнейшую децентрализацию, передачу полномочий и ответственности на места.

Предполагается, что местные бюджеты будут самостоятельно содержать школы, а зарплаты работникам сферы образования будут покрываться за счет субвенции из госбюджета.

Подготовка специалистов в профтехучилищах будет осуществляться только по профессиям общенационального значения, перечень которых устанавливает Кабмин.

Также на места передается обязательство финансировать льготный проезд в общественном транспорте.

Также в законопроект включается поддержка сельского хозяйства в течение пяти следующих лет на уровне не менее 1% выпускаемой отраслью продукции.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 октября приняла во втором чтении и в целом подготовленные профильным парламентским комитетом поправки к разработанному Кабинетом министров проекту государственного бюджета Украины на 2017 год.

Представляя заключение комитета, его представитель - народный депутат Александр Горбунов - рекомендовал парламенту поддержать это решение, отметив, что для реалистичности госбюджета важно предварительно принять правительственные законопроекты 5044 и 5132 относительно изменений в Налоговый кодекс, 5131 - об изменениях в Бюджетный кодекс, 5130 - об изменении некоторых законодательных актов и 5142 - о спецконфискации.