Швейцария присоединится к Шенгенской зоне 12 декабря этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено на заседании Смешанного комитета в рамках заседания Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел Европейского Союза.

Согласно решению, 12 декабря будет отменен контроль на наземных пунктах пропуска Швейцарии с другими странами-членами Шенгенского соглашения, а с 29 марта – на воздушных границах.

Таким образом, Швейцария станет 25-м членом Шенгенского соглашения.

Справка УНИАН. Шенгенское соглашение – это международный договор, которым ликвидируется контроль на внутренних границах стран Европейского Союза. Свобода перемещения касается граждан стран-членов ЕС и всех лиц, которые пересекают внутренние границы на территории, где действует этот договор. В состав стран-участниц Шенгенского договора сейчас входят 22 страны-члены ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Венгрия, Латвия, Литва, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Словакия, Словения. В Шенгенскую зону также входят Исландия и Норвегия.