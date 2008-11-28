НБУ невыгодны депозитные сертификаты физлиц – эксперт

Национальному банку Украины не выгодно привлекать средства под депозитные сертификаты для физических лиц, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укргазбанка».

По словам советника председателя правления «Укргазбанка» Александра ОХРИМЕНКО, при текущем ожидании уровня инфляции на уровне 21-22% по итогам года, сертификаты НБУ надо размещать не меньше чем под 24% годовых, что сделает эти деньги очень дорогими для НБУ и явно не нужными. А население, в свою очередь, не будет отдавать деньги НБУ, если доход по этим сертификатам не будет перекрывать уровень инфляции, считают в банке.

«Украинский рынок уже имел опыт привлечения денег от населения за счет государственных ценных бумаг. В прошедший период времени НБУ пытался реализовать казначейские обязательства, которые предназначались исключительно для реализации населению. Но ряд попыток реализовать населению казначейские обязательства закончились не совсем удачно. Реально население не спешило покупать эти обязательства, даже несмотря на то, что все доходы по ним гарантировались государством", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Кроме того, А. ОХРИМЕНКО отмечает, что продажа депозитных сертификатов НБУ населению - это довольно сложная процедура и во многом сопряжена с техническими проблемами. «Если сделать депозитные сертификаты НБУ документарными, то возникает проблема оплаты стоимости печати этих сертификатов. Если сделать депозитные сертификаты НБУ бездокументарными - возникает проблема оплаты услуг хранителю ценных бумаг», - говорит он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины намерен выпускать депозитные сертификаты для физических лиц.

Об этом заявил в интервью телеканалу «Интер» глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Вы сможете приносить свои деньги в Национальный банк на один, два, три, пять лет, и тогда уж вы точно не прогорите», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.