Стоимость реконструкции «Олимпийского» не превысит 1,5 млрд. грн.

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заверяет, что стоимость реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский» не превышает 1,5 млрд. грн. – суммы, определенной Государственной целевой программой по подготовке к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на церемонии подписания соглашения о проведении строительно-монтажных работ между НСК «Олимпийский» и холдинговой компанией «Киевгорстрой».

«Не произошло увеличения стоимости монтажных работ от суммы, предусмотренной госпрограммой. Она даже меньше, и составляет 1 млрд. 398 млн. 505 тыс. грн.», - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.

Он отметил, что другие расходы касаются не реконструкции НСК «Олимпийский», а обустройства прилегающих территорий, и львиная доля из них предусмотрена на строительство коммуникационных сетей.

Кроме того, по словам министра, утвержденная правительством смета реконструкции НСК в сумме около 2,2 млрд. грн. - это первая объективная цифра, но она не окончательная.

По его информации, окончательная сумма будет определена в марте 2009 года после завершения экспертизы проекта реконструкции.

«Поэтому цифра может быть откорректирована как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения», - добавил Ю.ПАВЛЕНКО.

Кроме этого, министр сообщил, что правительство дало поручение правоохранительным органам контролировать использование бюджетных средств во время реконструкции НСК «Олимпийский».

Как сообщал УНИАН, 17 ноября вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК во время заседания Межведомственной антикризисной группы по реконструкции спорткомплекса заявил, что реконструкция НСК «Олимпийский» обойдется государственному бюджету Украины от 1,5 до 2 млрд. грн.

19 ноября правительство одобрило технико-экономическое обоснование реконструкции НСК «Олимпийский» общей стоимостью 2,114 млрд. грн.

По словам министра по делам семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО, общая площадь участка реконструированного НСК «Олимпийский» будет составлять 168,8 тыс. кв. м. Министр сообщил, что стоимость строительно-монтажных работ составит 1,398 млрд. грн., а оборудования - 114,5 млн. грн. и тому подобное.

«Общая сметная стоимость предварительно оценена в 2,114 млрд. грн. Это первая объективная оценка, которая подтверждена соответствующими расчетами, документами и разработками», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

27 ноября заместитель председателя Оргкомитета по подготовке и проведению Евро-2012 в Украине Николай ТОМЕНКО назвал «фантастической» смету на реконструкцию НСК в размере более 2 млрд. грн.