Предоставленная за 8 лет финпомощь ЕС на реформы в Украине имела "ограниченное влияние" - Европейский суд аудита

Об этом говорится в докладе Суда, который был обнародован в Брюсселе докладчиком, аудитором Шаболшем Фазакасом (Szabolcs Fazakas), сообщает собственный корреспондент УНИАН.

По его словам, аудиторы дали оценку тому, на сколько эффективной была помощь Европейской Комиссии и Внешней дипломатической службы в таких сферах, как управление государственными финансами, борьбы с коррупцией и в реформировании газового сектора.

Фазакас напомнил, что помощь ЕС Украине составила 1,6 млрд евро в грантах, половина из которых была направлена на так называемую бюджетную поддержку и 3,4 млрд евро макрофинансовой ссуды. "Вместе Украине за период с 2007 по 2015 годы Украине было выделено 5 млрд евро. В дополнение к этому после революции на Майдане, вы еще можете называть это финансовым и экономическим кризисом Украины в начале 2014 года, немедленно был выделен срочный пакет помощи в 11.2 млрд евро. Аудит проверял, помощь Комиссии и Внешней дипломатической службам была хорошо подготовленной и эффективной в поддержке реформирования Украины в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией и в газовом секторе. Мы считаем, что это - главные пункты, если мы хотим увидеть, может помощь ЕС носить устойчивый характер и долгосрочный эффект для страны", - отметил аудитор.

Объясняя, почему именно эти сферы были выбраны для аудита, Фазакас констатировал, что, с точки зрения Европейского суда аудита, управления государственными финансами "является чрезвычайно важным", а борьба с коррупцией является "важным показателем, как далеко идет страна в сфере реформ". "Мы также считаем, что газовый сектор должен рассматриваться особенно в свете безопасности поставок газа в Европу. Мы считаем, что газовый сектор, как бизнес, имеет особую важность, как для экономики Украины, так и для борьбы с коррупцией, потому что мы видели, что газовый бизнес использовался для коррупции", - пояснил он.

По словам аудитора, оценка, сделанный в докладе, заключается в том, что "общая помощь ЕС была частично эффективной в плане поддержки трансформации Украины в государство с надлежащим управлением в этих сферах". "Помощь ЕС была частично эффективной, создавая ощутимые и устойчивые результаты в реформировании управления государственными финансами и совершенствования антикоррупционного механизма", - объявил он в заключение проверки.

При этом Фазакас констатировал, что в 2014 году украинское руководство "ограниченно было отдано проведению процесса реформ". "Результат, который был достигнут после 2014 года, остается хрупким. В деле борьбы с коррупцией еще остается увидеть результат эффективного исполнения", - подчеркнул аудитор.

Касаясь эффективности помощи ЕС в газовом секторе, он отметил, что помощь ЕС "была частично эффективной, улучшая управление в газовом секторе, обеспечивая безопасность поставок газа через Украину". По словам Фазакаса, "иногда, проверяя помощь ЕС, было недостаточно высокого качества информации и не было предоставлено достаточно детальной информации относительно трудностей в газовом секторе". "Но важная веха была достигнута, в частности, с принятием газового законодательства, которое соответствует Третьему энергетическому пакету ЕС", - добавил он.

Фазакас также сообщил, что представленный доклад включает пять рекомендаций для улучшения помощи ЕС Украине. "Комиссия и Внешняя дипломатическая служба согласились с этими рекомендациями, и мы надеемся, что они будут выполнены, и мы сможем сделать следующую оценку этого доклада, в которой мы укажем, как эти рекомендации были выполнены", - отметил аудитор.

В частности, такими рекомендациями являются: уделять больше внимания вопросам управления государственными финансами в процессе диалога с Украиной, улучшить конструкции и условия выплаты финансовой помощи, усилить контроль за использованием помощи, уделять больше внимания эффективной реализации и стабильности реформ и сделать шаги в направлении увеличения эффективности помощи ЕС в газовом секторе.

Говоря о том, когда именно будет сделана следующая оценка, которая будет касаться выполнения рекомендаций, аудитор сообщил, что это будет сделано через "год-полтора".

Отвечая на вопрос УНИАН, были в ходе оценки выявлены злоупотребления со стороны украинской стороны, Фазакас сказал: "Мы не зашли злоупотребления финансированием, мы не нашли случаев, о которых мы могли бы доложить OLAF (офис по борьбе с мошенничеством). Но это отчасти потому, что большая половина денег была направлена на так называемую бюджетную поддержку. Это означает, что мы только можем проконтролировать, что деньги были переведены в бюджет, и потом это уже украинскому правительству решать, как их потратить".

Давая оценку действиям украинского руководства в сфере проведения реформ, аудитор указал на слова президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера на последнем саммите Украина-ЕС. "Украина демонстрирует преданность реформам, и некоторые очень важные шаги были уже сделаны. Много новых инициатив было сделано и принято парламентом. Давайте посмотрим, как они будут выполнены", - отметил Фазакас.