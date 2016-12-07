"Попытка сорвать бюджетный процесс": Минфин остановил хакерскую атаку на свои ресурсы

Министерство финансов Украины остановило хакерскую атаку на свои ресурсы и проводит оперативное восстановление систем, чтобы избежать возможных задержек с платежами.

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Об этом сообщается на странице министерства в соцсети Facebook.

Минфин напомнил, что со вчерашнего утра, 6 декабря, не работает его сайт, а также сайт Государственной казначейской службы Украины.

«Сейчас атаку удалось остановить. Проводится оперативное восстановление систем, чтобы избежать возможных задержек с платежами. Соответствующими органами начата работа по поиску злоумышленников, - отмечается в сообщении. - Состоялась скоординированная профессиональная хакерская атака на органы Министерства финансов. Это очевидная попытка сорвать бюджетный процесс, который впервые за более чем 17 лет идет по графику, помешать внедрению важных инициатив Минфина и дестабилизировать ситуацию».

Как сообщал УНИАН, неизвестные хакеры вчера, 6 декабря, взломали сайт Государственной казначейской службы Украины. Вместо страницы Госказначейства по ссылке www.treasury.gov.ua происходила переадресация на сайт www.whoismrrobot.com.

Кроме того, не загружался сайт Министерства финансов Украины.

По состоянию на утро 7 декабря сайты обеих госструктур по-прежнему не работают.