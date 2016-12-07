Канада выделит Украине 8,5 миллионов долларов финпомощи - Аваков

Канада планирует выделить Украине 8, 5 млн долл. финансовой помощи. Об этом на своей странице в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того Аваков заявил, что в Оттаве прошла встреча с 4 министрами Канады и конференция «Гибридная война против Украины».

Однако, на какие цели будут выделены средства, Аваков не сообщил.

Переговоры с 4 министрами Канады, конференция "Гибридная война против Украины", интервью +помощь 8.5 млн С$. Лечу через океан.Спасибо Оттава! pic.twitter.com/4sjLojUSAc — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 7 декабря 2016 г.

«Переговоры с 4 министрами Канады, конференция "Гибридная война против Украины", интервью + помощь 8.5 млн $. Лечу через океан.Спасибо Оттава!», - написал глава МВД.

Напомним, Аваков вылетел в Канаду в командировку.

Как сообщал УНИАН, Канада расширила список физических и юридических лиц России, в отношении которых действуют персональные санкции.

В список добавлены 15 человек, в том числе шесть "депутатов Госдумы РФ", которые были избраны на территории аннексированного Крыма.

В сообщении МИД Канады отмечалось, что санкционный список пополнился "для поддержания необходимого давления на Россию, пока она полностью не выполнит свои международные обязательства в отношении Украины".