Канада выделит Украине 8,5 миллионов долларов финпомощи - Аваков

10:19, 07 декабря 2016
Финансы
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Впрочем, на какие цели будут выделены средства, глава МВД не сообщил.

В Оттаве Аваков встретился с 4 министрами Канады / УНИАН

Канада планирует выделить Украине 8, 5 млн долл. финансовой помощи. Об этом на своей странице в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того Аваков заявил, что в Оттаве прошла встреча с 4 министрами Канады и конференция «Гибридная война против Украины».

Однако, на какие цели будут выделены средства, Аваков не сообщил.

«Переговоры с 4 министрами Канады, конференция "Гибридная война против Украины", интервью + помощь 8.5 млн $. Лечу через океан.Спасибо Оттава!», - написал глава МВД.

Напомним, Аваков вылетел в Канаду в командировку.

Как сообщал УНИАН, Канада расширила список физических и юридических лиц России, в отношении которых действуют персональные санкции.

В список добавлены 15 человек, в том числе шесть "депутатов Госдумы РФ", которые были избраны на территории аннексированного Крыма.

В сообщении МИД Канады отмечалось, что санкционный список пополнился "для поддержания необходимого давления на Россию, пока она полностью не выполнит свои международные обязательства в отношении Украины".

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Теги: #Канада#Аваков#деньги