НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Национальный банк Украины принял решение об отнесении банка «Траст» к категории неплатежеспособных в связи с нарушением запрета регулятора на привлечение этим банком вкладов, установленного со 2 июля в связи с проблемным статусом финучреждения.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение правления от 6 декабря.

«В конце ноября, несмотря на запрет НБУ, банк возобновил привлечение вкладов населения по завышенным процентным ставкам. В соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности» Национальный банк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных в случае невыполнения банком, отнесенным к категории проблемных, распоряжения, решения Национального банка Украины», - отмечается в сообщении.

По информации НБУ, ухудшение финансового состояния банка «Траст» носило системный характер. Значительный объем кредитов банка предоставлялся на территориях, где сейчас проводится АТО. Из-за отсутствия платежей по таким кредитам финансовое состояние банка значительно ухудшилось, капитал стал отрицательным – минус 135 млн грн на 1 декабря, - что повлекло нарушение экономических нормативов.

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Нацбанк также отметил, что разработанная банком "Траст" программа капитализации не содержала подтверждение возможности реализации запланированных мер для улучшения финансового состояния в установленные сроки, а гарантийные письма акционеров (инвесторов) отсутствовали.

При этом, как отмечается в сообщении, акционер банка вел переговоры с рядом инвесторов о возможности продажи финучреждения, однако официальный пакет документов на согласование приобретения существенного участия в банке «Траст» регулятор не получал.

По информации Нацбанка, владельцами существенного участия в банке являются украинский бизнесмен Владимир Авраменко и гражданин РФ Сергей Беляев. В то же время, Нацбанк отметил, что в середине 2015 года акционерами банка были граждане РФ Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев.

Также сообщается, что 96% вкладчиков банка «Траст» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной фондом. Общую гарантированную сумму возмещения Нацбанк оценил в 552 млн грн.

Справка УНИАН. Банк «Траст» стал 17-м банком с начала этого года, признанным неплатежеспособным. До этого, в ходе очистки банковской системы, Национальный банк за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка.

Банк «Траст» работал на рынке Украины с 2007 года и по состоянию на 1 октября занимал 67-е место среди 100 работающих банков по объему активов. 78,9% акций банка принадлежат украинскому бизнесмену, совладельцу группы компаний EasyPay и АВК Владимиру Авраменко.