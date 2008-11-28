Банк России с 1 декабря повысил ключевые ставки

Банк Росии повысил с 1 декабря ключевые кредитные и депозитные ставки, а также ставку по сделкам "валютный своп", сообщает k2kapital.

Ставка рефинансирования повышена до 13% с 12% годовых, ставка прямого аукционного репо на 1 день - до 9% с 8% в годовых. Ставки по депозитным операциям повышены на 1,0 процентного пункта: на условиях "том-некст", "спот- некст", "до востребования" - до 6,75 с 5,75% годовых, на условиях "одна неделя" и "спот-неделя" - до 7,25 с 6,25% годовых. По сделкам "валютный своп" сроком на один день (рублевая часть) ставки повышены до 13% с 12%.

Предыдущий раз ЦБР повышал ставку рефинансирования и ключевые ставки по кредитным и депозитным операциям с 12 ноября 2008 года. Тогда же была повышена ставка по операциям "валютный своп" сразу на два процентных пункта.

Кроме того, с 1 декабря 2008 года увеличены сроки кредитования Банком России кредитных организаций с 90 до 180 календарных дней. При этом кредиты могут быть обеспечены залогом только "рейтинговых" активов, а процентная ставка по ним установлена в размере 12% годовых.