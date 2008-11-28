Почти треть кредитов ВБ работает в муниципальном секторе

Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Шигео КАЦУ заверил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в том, что Всемирный банк намерен развивать сотрудничество с Украиной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь сегодня на встрече В.ЮЩЕНКО с Ш.КАЦУ, которая состоялась в Киеве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина высоко ценит усилия Всемирного банка, который уже 16 лет поддерживает нашу страну и предоставляет значительные ресурсы для продвижения реформ в Украине.

«Через наши отношения мы реализовали не один десяток секторальных программ. Более 5 миллиардов долларов США ресурсов Всемирного банка предоставлены национальной экономике. Мы высоко ценим оказанную финансовую и структурную помощь», – сказал В.ЮЩЕНКО. По словам Президента, особенно важно, что около трети этого ресурса работает в муниципальном секторе.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что особое значение для Украины имеет сотрудничество с Всемирным банком в нынешних условиях глобального финансово-экономического кризиса.

«Мы с перспективой смотрим на наши отношения с Всемирным банком в будущем, особенно сегодня, в контексте глобального мирового кризиса», - отметил он.

Президент выразил надежду на продолжение конструктивного диалога между Всемирным банком и Украиной.

В свою очередь, Ш.КАЦУ отметил, что Всемирный банк намерен развивать сотрудничество с Украиной в условиях финансового кризиса. «Наш институт выражает готовность быть с Украиной, работать с Украиной, поддерживать Украину», – отметил он.