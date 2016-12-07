Фонд гарантирования возобновил выплаты вкладчикам "Фидобанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц дополнил общий реестр вкладчиков ликвидируемого «Фидобанка» и с 7 декабря возобновил выплаты.

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Как сообщается на сайте фонда, для получения средств вкладчики до 19 января 2017 года включительно могут обращаться в учреждения банков-агентов в зависимости от места регистрации по паспорту, указанного в договоре вклада/счета.

В частности, вкладчики с адресами в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, а также Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Херсонской, Черниговской, Киевской областях и г. Киев могут обратиться в «Первый украинский международный банк».

Вкладчики, у которых в договоре указана Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области могут обратиться в «Кредобанк».

Вкладчики-нерезиденты смогут получить возмещение в «Первом украинском международном банке».

Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц обещал возобновить выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемого «Фидобанка», которые проводились до 2 сентября включительно, после технологического перерыва.

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Фидобанк» 20 мая. С 20 июля фонд начал процедуру ликвидации банка.

«Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работал на рынке Украины с 1991 года. Свыше 99% акций банка принадлежат Александру Адаричу.