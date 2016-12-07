Один из найденных НБУ нелегальных обменников трансформировался в законный

Финансовая компания «Иск» официально зарегистрировала пункт обмена валют по адресу местонахождения одного из 32 незаконных обменников, обнаруженных Национальным банком Украины в ходе проверок пунктов обмена валют в октябре.

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Как сообщается на сайте НБУ, на перекрестке улиц Большая Васильковская и Ивана Кудри в г. Киеве 17 октября официально зарегистрирован пункт обмена валют №22 финансовой компании «Икс», в то время как ранее по этому адресу был один из найденных НБУ незаконных обменников.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе Национального банка, после проведенной регулятором проверки нелегальный пункт обмена валют закрылся, а вместо него открылся легальный, официально зарегистрированный пункт компании «Икс».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ходе проверок пунктов обмена валют в октябре обнаружил в Киеве 32 незаконных пункта. В том числе незаконные обменники обнаружены по ул. Р. Окипной, Миропольской, Большой Васильковской, Гагарина, на Оболонском проспекте, проспекте Палладина, проспекте Петра Григоренко, ул. Анны Ахматовой, проспекте Победы, бул. Леси Украинки, ул. Андрея Малышко, проспекте Науки, Голосеевском проспекте, ул. Изюмской, Академика Заболотного, Братиславской, Декабристов, Днепровской набережной, на проспекте Бажана и проспекте Воссоединения. Фото соответствующих пунктов регулятор обнародовал на своем сайте.

Также регулятор сообщил, что не является органом, уполномоченным бороться с незаконными обменными пунктами, поскольку это входит в компетенцию Министерства внутренних дел, Службы безопасности и Государственной фискальной службы Украины, в связи с чем проинформировал эти структуры о выявленных незаконных обменниках 1 ноября.

По мнению регулятора, главной причиной развития данного рынка является 2%-ный сбор в Пенсионный фонд с валютообменных операций. Поскольку нелегальные обменные пункты не взимают с покупателей такой сбор, валюта в данных пунктах продается дешевле, чем в официальных. В этой связи регулятор надеется на принятие Верховной Радой законопроекта 4741 об отмене пенсионного сбора, зарегистрированного в парламенте в июне текущего года.