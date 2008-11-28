Fitch снизило рейтинг одиннадцати украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило со «стабильного» до «негативного» прогноз рейтингов одиннадцати украинских банков. Об этом сообщается на официальном сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, ухудшены прогнозы рейтингов банка «Кредит-Днепр», «Диамант», «Хрещатик», «ПриватБанк», «Первого украинского международного банка» (ПУМБ), «Индустриалбанка», «Кредитпромбанка», банка «Надра», «Укргазбанка», банка «Пивденный» и «VAB Банка».

В сообщении указывается, что данное рейтинговое действие Fitch принято в виду опасений относительно кредитных профилей украинских банков с учетом резкого падения курса гривни.

При это агентство отмечает, что прогноз «негативный» означает только возможность понижения рейтинга и не означает, что понижение рейтинга неизбежно.