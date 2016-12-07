Нацбанк перечислил в госбюджет последний транш прибыли на 14 миллиардов

Национальный банк Украины перечислил в государственный бюджет последний транш своей прибыли за прошлый год в размере 14,1 млрд грн, сообщила пресс-служба регулятора.

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"Вчера, 6 декабря 2016 года, Национальный банк Украины осуществил перечисление третьего и последнего транша прибыли НБУ в государственный бюджет на 2016 год. Сумма транша составила 14,16 млрд грн. Таким образом, Министерство финансов на сегодня полностью получило 38,16 млрд грн прибыли НБУ, начисленной за прошлый год", - говорится в сообщении.

Регулятор напомнил, что перечисления прибыли НБУ в государственный бюджет было распределено на три транша для того, чтобы это не имело негативного влияния на выполнение целей по инфляции. Первый транш на 10 млрд грн был перечислен в октябре, второй транш на сумму 14 млрд грн - в ноябре.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил членами Совета НБУ, который формируется главой государства и Верховной Радой, Богдана Данилишина и Василия Фурмана.

Верховная Рада Украины 7 июля назначила новых членов Совета НБУ по парламентской квоте, в состав которого вошли заведующий кафедрой экономической теории Тернопольского национального экономического университета Виктор Козюк – сроком на 7 лет, экс-директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова – на 6 лет, член редакционного совета VoxUkraine Тимофей Милованов – на 5 лет, экс-замглавы НБУ Вера Рычаковская – на 4 года.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что с назначением совета НБУ Нацбанк перечислит в госбюджет 38 млрд грн прибыли за прошлый год.