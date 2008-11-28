Правительство Англии получит 57,9% Royal Bank of Scotland

Доля правительства Великобритании в банке Royal Bank of Scotland (RBS) составит 57,9%, сообщило в пятницу со ссылкой на заявление банка агентство Рейтер.

В заявлении отмечается, что инвесторы выкупили в общей сложности только 0,24% из 60% предложенных к продаже акций банка, и, таким образом, "Казначейство Ее Величества будет владеть примерно 57,9% акционерного капитала RBS".

Акционеры RBS в ходе внеочередного собрания в Эдинбурге 20 ноября проголосовали за одобрение плана по рекапитализации банка с участием государственных средств.

В октябре этого года Royal Bank of Scotland, наряду с банками Lloyds TSB и HBOS, официально объявил о намерении войти в предложенную правительством Великобритании схему рекапитализации с участием госкапитала.

Убытки банка в первой половине 2008/09 финансового года составили свыше 690 миллионов фунтов стерлингов, и, по прогнозам, текущий финансовый год станет первым полностью убыточным за 300-летнюю историю Royal Bank of Scotland.

Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что банк в ближайшее время может сократить около 3 тысяч своих сотрудников по всему миру. Сам банк отказался прокомментировать данную информацию. Численность сотрудников Royal Bank of Scotland составляет около 170 тысяч человек, из них 100 тысяч человек работает в Великобритании.

В 2007 году британский банк приобрел известный голландский инвестбанк ABN Amro более чем за 60 миллиардов фунтов. Однако вскоре RBS оказался одной из жертв мирового финансового кризиса, испытав сложности с ликвидностью и получением кредитов на межбанковском рынке.