Сделки в ПФТС не позволяют судить о реальной капитализации компаний

Сделки, которые совершаются в ПФТС в настоящее время, зачастую не дают объективного представления о состоянии украинского фондового рынка и реальной капитализации компаний.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказала аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, «отечественный рынок ценных бумаг в целом является неликвидным, объемы торгов очень на нем очень низкие, а спрос на акции как таковой отсутствует».

Как сообщила аналитик, торги в ПФТС сегодня открылись незначительным ростом, однако позже развернулись вниз вслед за мировыми фондовыми площадками, что спровоцировало фиксацию прибыли участниками рынка по тем акциям, котировки которых подросли с утра. По ее информации, если на открытии рост акций Алчевского меткомбината и Енакиевского метзавода составлял +2,18% и +2,38% соответственно, то со временем стоимость бумаг этих компаний в среднем снизилась на 1%.

Аналитик отметила, что сегодня в Европе вышли статистические данные за октябрь по безработице, которые оказались выше прогнозного значения и стали максимальными с января 2007 года, после чего европейские фондовые индексы ушли в минус. По состоянию на 12:35 индекс FTSE 100 упал на 0,23%, CAC 40 – на 1,26%, DAX – на 1,33%, сообщила она.

По словам Е.ЕВДОЧЕНКО, ожидается, что американский фондовый рынок в пятницу откроется снижением, поскольку фьючерсы на основные индексы торгуются в минусе. Кроме того, сегодня в США не выходит никаких важных макроэкономических данных или отчетов компаний, которые бы повлияли на сегодняшнюю динамику торгов, добавила аналитик.