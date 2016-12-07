Гривня укрепилась на межбанке до 26,04 за доллар

В среду, 7 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,99/26,04 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8638/27,9122 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4083/0,4092 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 26,0408 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 352 сделки на сумму 176,14 миллиона долларов.