Минфину и Госказначейству после хакерских атак выделили 80 миллионов для обновления оборудования

Кабинет министров Украины выделил Министерству финансов и Государственной казначейской службе 80 млн грн из резервного фонда на обновление сетевого оборудования после хакерских атак на интернет-ресурсы ведомств 6 и 7 декабря.

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Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду.

«Из резервного фонда выделить 80 млн грн. 40 млн грн Министерству финансов для закупки системы сохранения сетевого оборудования, системы резервного сохранения данных. Государственной казначейской службе еще 40 млн грн на обновление серверного оборудования территориальных органов, а также закупку оборудования для системы удаленного резервирования», - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя распоряжение.

Как сообщал УНИАН, неизвестные хакеры вчера, 6 декабря, взломали сайт Государственной казначейской службы Украины. Вместо страницы Госказначейства по ссылке www.treasury.gov.ua происходила переадресация на сайт www.whoismrrobot.com.

Кроме того, не загружался сайт Министерства финансов Украины.

По состоянию на утро 7 декабря сайты обеих госструктур по-прежнему не работали.

Министерство финансов Украины 7 декабря сообщило об остановке хакерской атаки на свои ресурсы и проведении оперативного восстановления систем для избежания возможных задержек с платежами.