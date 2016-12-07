Валютные резервы Китая упали до минимума с 2011 года

Объем валютных резервов КНР сокращается пятый месяц подряд, в ноябре текущего года он составил 3,05 триллиона долларов против 3,121 триллиона долларов в октябре, сообщает Росбалт со ссылкой на доклад Народного банка Китая (Центробанка страны).

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"Валютные резервы уменьшились за месяц на 2,3% и достигли минимального значения с 2011 года. При этом объем запасов золота в Китае в прошлом месяце сократился на 7,37% и составил в денежном выражении 69,785 миллиарда долларов"

На протяжении последних 10 лет валютные резервы Китая стремительно увеличивались благодаря экспорту китайских товаров. Начиная с 2014 года объем запасов стал снижаться по причине сокращения спроса на китайские товары за рубежом, а также замедления темпов роста экономики страны и изменений на международном финансовом рынке.