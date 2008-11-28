Недострой в «Борисполе» осложнит подготовку к Евро-2012

Промедление со строительством low-cost-терминала в международном аэропорту «Борисполь» осложнит подготовку к проведению в Украине финальной части Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, временное здание терминала из быстромонтирующихся легких конструкций включено в перечень объектов Государственной программы подготовки к проведению Евро-2012.

«Последующее промедление с проектированием и введением в эксплуатацию отмеченного объекта может привести к значительным осложнениям при подготовке ГП МА «Борисполь» к проведению Евро-2012 и негативно сказаться на имидже как аэропорта, так и государства в целом», – отмечают в министерстве.

Напомним, некоторые участники тендера на проектирование и строительство временного терминала в аэропорту «Борисполь» заявляют о его непрозрачности. Однако в Минтранссвязи подчеркивают, что процедура тендера состоялась с соблюдением всех требований законодательства и была прозрачной.

Как сообщал УНИАН, 20 октября т.г. победителем тендера по строительству low-cost-терминала в аэропорту «Борисполь» признана украинская компания ООО "Микол". Компания представила свой проект по проектированию и строительству терминала стоимостью около 238 млн. грн., сроки выполнения работ – около 3 месяцев (включая проектирование и строительство).

15 октября 2008 г. состоялось раскрытие тендерных предложений на определение разработчика рабочего проекта временного здания терминала из легких быстромонтирующихся конструкций для обслуживания пассажиров чартерных рейсов в международном аэропорту «Борисполь», так называемого low-cost-терминала. Предложения для участия в открытых торгах подали шесть участников, среди них 4 украинские компании: ООО «ТВиКС», ООО «ЛАКМА-БУД», строительная корпорация «Альтис-холдинг» и ООО «Микол», а также словенская компания «GHholdingd.d.» и канадская «SprungInstantStruktures».

По словам генерального директора международного аэропорта «Борисполь» Бориса ШАХСУВАРОВА, запланированный терминал будет предназначаться для авиакомпаний, осуществляющих низкобюджетные (low-cost) и чартерные рейсы. Благодаря этому появится возможность отделить пассажиров регулярных рейсов от пассажиропотока чартерных и бюджетных рейсов.

Операционная площадь запланированного терминала – около 18 тыс. кв. м.