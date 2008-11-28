Nokia прекращает продажи в Японии

Финская компания Nokia, самый крупный в мире производитель мобильных телефонов, сообщила, что прекращает продажу в Японии своих телефонов всех моделей, кроме самой дорогой модели Vertu, сообщает Би-би-си.

Ранее руководство Nokia говорило о намерении значительно сократить свои затраты в связи с прогнозами, согласно которым в следующем году продажа мобильных телефонов сократится из-за экономической рецессии во многих странах мира.

Япония занимает четвертое место в мире по объемам продаж мобильных телефонов после США, Китая и Индии. Специфика рынка в Японии затрудняет деятельность зарубежных компаний, таких как Nokia, Samsung и LG.