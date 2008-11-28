У НБУ нет четкой формулы расчета официального курса - Укргазбанк

У Национального банка Украины на сегодня нет четкой формулы расчета официального курса гривни на основании котировок межбанковского валютного рынка.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН заявил советник председателя правления «Укргазбанка» Александр ОХРИМЕНКО, комментируя сохранение Нацбанком на 28 ноября официального курса гривни к доллару на уровне 6,7418 грн./долл., хотя вчерашние торги по доллару на межбанке завершились с котировками 7,25/7,40 грн.

«Получилась ситуация, когда нет подзаконного акта, то есть нет процедуры расчета, – отметил А.ОХРИМЕНКО. – Должна быть четко прописана формула, в которой указано, что к чему плюсуется и так далее. Во-первых, возникает вопрос, что брать за среднюю цену – открытие, закрытие, какие брать котировки. Я понимаю, что нужно брать средневзвешенную, но формулы я не видел, и пока не будет формулы, я так понимаю, НБУ будет устанавливать курс по старой привычке».

А.ОХРИМЕНКО считает, что пока не будут утвержден порядок расчета официального курса на основании данных межбанка, при изменении Нацбанком курса будут возникать споры относительно обоснованности такого изменения в ту или иную сторону.

«Если не будет четкой формулы, то всегда будет дискуссия, почему курс посчитали так, а не иначе», – подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением №351, которое вступило в силу с 28 ноября т.г., внес изменения в Положение об определении официального курса гривни по отношению к доллару, привязав его к курсу на межбанковском рынке.

«К доллару США – на уровне курса, установленного на межбанковском валютном рынке Украины по результатам функционирования Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины НБУ, сложившейся за предыдущий рабочий день», – говорится в постановлении.

Ранее официальный курс определялся с учетом не только котировок на межбанке, но и интервенций НБУ, курсовых изменений на международных финансовых рынках и других показателей.