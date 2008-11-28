Украина способна выполнить обязательства по поставкам газа
Газа из украинских хранилищ достаточно для обеспечения поставок потребителям, считает уполномоченный Президента Украины по вопросам энергобезопасности Богдан Соколовский...
Украина способна выполнить свои обязательства по поставкам газа как на внутреннем, так и внешнем рынках при любом развитии событий в газовой сфере.
Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сообщил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.
На сегодня, по данным НАК «Нафтогаз Украины», в украинские газохранилища закачано всего около 26 миллиардов кубометров природного газа. Этого вполне достаточно для технологического обеспечения надежных поставок газа украинским и иностранным потребителям в зимний период 2008 - 2009 гг. с учетом особенностей украинской и российской ГТС.
В то же время промедление украинской стороны, в первую очередь Кабинета Министров, относительно урегулирования вопросов с расчетами за 11 миллиардов кубометров газа из указанных 26 грозит негативными финансовыми последствиями для Украины, считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.
Он подчеркнул, что Президент Украины лично прилагает усилия для урегулирования проблем, возникших в связи с задолженностью украинской стороны перед российским поставщиком природного газа в 2008 году. «Виктор ЮЩЕНКО проводит активные консультации с украинскими и иностранными партнерами с целью урегулирования всех вопросов газопоставок, прежде всего, долговых», - сказал уполномоченный Президента.
Он отметил, что Президент в целом положительно оценивает последние действия, предпринимаемые руководством НАК «Нафтогаз Украины» для решения проблемных вопросов в пределах своей компетенции.
В то же время, по словам Б.СОКОЛОВСКОГО, глава государства указывает на необходимость ускорения переговорного процесса с российской стороной с целью заключения до 1 января 2009 года взаимоприемлемых договоров о сотрудничестве в газовой сфере с учетом существующих обязательств и договоренностей между сторонами и европейской практики.
Б.СОКОЛОВСКИЙ также подчеркнул, что глава государства настаивает, чтобы правительство в кратчайшие сроки приняло дополнительные меры для полного расчета и окончательного решения всех проблемных вопросов в газовой сфере. «Президент настаивает, чтобы правительство активизировало свою работу и изыскало все имеющиеся у него возможности и механизмы для безотлагательного урегулирования ситуации», - сказал он.
Уполномоченный Президента также добавил, что погашение «Нафтогазом Украины» долгов усложнилось в связи с изменением курса национальной валюты. «Из-за того, что Кабинет Министров Украины на протяжении весны - лета этого года не принял надлежащие меры для финансового оздоровления НАК «Нафтогаз Украины», на сегодня эта государственная компания, а следовательно - бюджет государства несет значительные финансовые потери, в частности, из-за изменения курса национальной валюты», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.