Украина способна выполнить обязательства по поставкам газа

Украина способна выполнить свои обязательства по поставкам газа как на внутреннем, так и внешнем рынках при любом развитии событий в газовой сфере.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сообщил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

На сегодня, по данным НАК «Нафтогаз Украины», в украинские газохранилища закачано всего около 26 миллиардов кубометров природного газа. Этого вполне достаточно для технологического обеспечения надежных поставок газа украинским и иностранным потребителям в зимний период 2008 - 2009 гг. с учетом особенностей украинской и российской ГТС.

В то же время промедление украинской стороны, в первую очередь Кабинета Министров, относительно урегулирования вопросов с расчетами за 11 миллиардов кубометров газа из указанных 26 грозит негативными финансовыми последствиями для Украины, считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что Президент Украины лично прилагает усилия для урегулирования проблем, возникших в связи с задолженностью украинской стороны перед российским поставщиком природного газа в 2008 году. «Виктор ЮЩЕНКО проводит активные консультации с украинскими и иностранными партнерами с целью урегулирования всех вопросов газопоставок, прежде всего, долговых», - сказал уполномоченный Президента.

Он отметил, что Президент в целом положительно оценивает последние действия, предпринимаемые руководством НАК «Нафтогаз Украины» для решения проблемных вопросов в пределах своей компетенции.

В то же время, по словам Б.СОКОЛОВСКОГО, глава государства указывает на необходимость ускорения переговорного процесса с российской стороной с целью заключения до 1 января 2009 года взаимоприемлемых договоров о сотрудничестве в газовой сфере с учетом существующих обязательств и договоренностей между сторонами и европейской практики.

Б.СОКОЛОВСКИЙ также подчеркнул, что глава государства настаивает, чтобы правительство в кратчайшие сроки приняло дополнительные меры для полного расчета и окончательного решения всех проблемных вопросов в газовой сфере. «Президент настаивает, чтобы правительство активизировало свою работу и изыскало все имеющиеся у него возможности и механизмы для безотлагательного урегулирования ситуации», - сказал он.

Уполномоченный Президента также добавил, что погашение «Нафтогазом Украины» долгов усложнилось в связи с изменением курса национальной валюты. «Из-за того, что Кабинет Министров Украины на протяжении весны - лета этого года не принял надлежащие меры для финансового оздоровления НАК «Нафтогаз Украины», на сегодня эта государственная компания, а следовательно - бюджет государства несет значительные финансовые потери, в частности, из-за изменения курса национальной валюты», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.