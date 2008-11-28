«Олимп» инвестирует 1 млн. долл. в игристое вино

Компания "Олимп", крупный украинский производитель алкоголя, инвестирует 1 млн. долл. в выпуск игристых вин на принадлежащем ей Бахчисарайском винодельческом заводе (АРК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам генеральный директор компании "Олимп" Юлия САМОЙЛОВА.

«Мы планируем вывод на рынок игристого вина «Бахчисарайский фонтан». Сейчас сюда идут основные инвестиции. Я думаю, уже под Новый год потребитель увидит этот напиток на полках», - сказала Ю.САМОЙЛОВА.

Компания приобрела итальянскую линию розлива производительностью 3 тыс. бутылок в час и на сегодня она устанавливается.

В данный проект компания инвестировала около 1 млн. долл.

Справка УНИАН. Корпорация «Олимп» - один из крупных производителей алкогольных напитков. В корпорацию входит Донецкий ЛВЗ «Лик», Харьковский ЛВЗ, Донецкий винзавод, ЛВЗ Prime, Бахчисарайский винодельческий завод. Кроме того, в корпорацию входит ряд предприятий в страховой отрасли, в сфере строительства, транспорта и парфюмерии.

На сегодня «Олимп» выпускает продукцию под несколькими торговыми марками – водку «Олимп», «Prime», «Бiленька», «5 капель», «Вдала», «Приватна колекцiя», «Russian Shot», коньяки «Містель», «Марсель».