Фармкомпании блокируют выход на рынок дешевых лекарств

Фармацевтические компании блокируют выход на рынок дешевых медикаментов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам конкуренции Неэли КРУС (Neelie KROES), представляя предварительные результаты исследования конкуренции на фармацевтическом рынке.

“Конкуренция на фармацевтическом рынке является жизненно необходимой для людей, чтобы они получали доступные и инновационные медикаменты, чтобы налогоплательщики получали лучшее качество за деньги, оплаченные на содержание системы здравоохранения”, - сказала комиссар ЕС.

По данным Еврокомиссии, действия фармацевтических компаний по блокированию доступа на рынок более дешевых медикаментов привели к потере 3 млрд. евро сбережений европейцев в течение 2000-2007 гг.

В то же время, комиссия отметила, что фармацевтические компании использовали законные действия и многочисленные патенты для уменьшения конкуренции на рынке.

Так, для борьбы с доступом на рынок более дешевых медикаментов одной серии, крупные компании использовали многочисленные лицензии. На один из видов медикаментов было зарегистрировано 1300 разных лицензий.

При этом владельцы оригинальных медикаментов часто вмешивались в национальные процедуры относительно доступа на рынок похожих, но более дешевых медикаментов.

Комиссар отметила, что по результатам выявленных действий Комиссия готова открывать антитрастовые дела там, где будет четко зафиксировано нарушение антимонопольного законодательства ЕС.