Торги по доллару закрылись на уровне 7,415/7,485 грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,1250/7,3750 грн., к 11:00 цены выросли до 7,1850/7,4250 грн., а к 12:00 достигли уровня 7,4500/7,6500 грн. К закрытию ценовые уровни снизились до 7,4150/7,4850 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Нацбанк принял решение на рынок не выходить.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2510/0,2630 грн., в ходе торгов цены поднялись до 0,2530/0,2650 грн., а к 12:00 установились на уровне 0,2570/0,2650 грн. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос до 27,6150 (+0,2932) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2940/1,2942 долл. США, а к 14:50 упали до 1,2737/1,2739 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,2155/9,5490 грн., в ходе торгов цены ушли вверх – до 9,2785/9,5990 грн., а к 12:00 достигли максимума – 9,5825/9,8500 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по паре евро-гривня знизились до 9,4420/9,5375 грн.