В Иране решили вернуть национальной валюте прежнее название

Администрация иранского президента Хасана Роухани предложила переименовать национальную валюту в туман и одновременно провести деноминацию, сообщает Associated Press со ссылкой на иранское информагентство IRNA.

"В докладе сообщается, что кабинет министров Ирана уже одобрил смену названия валюты. Один туман равняется десяти иранским риалам, доллар США по официальному курсу будет равняться 3,2 тысячи туманов по официальному курсу и около 3,9 тысячи туманов по неофициальному", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сначала проект данной реформы рассмотрит иранский парламент, после его подадут в Совет стражей конституции для дальнейшего утверждения.

Официальная иранская валюта называлась туманом до 1930-х годов, после чего ее переименовали в иранский риал, который стоил в десять раз меньше. Однако жители до сих пор используют название "туман" для удобства в расчетах.