Гривня за день укрепилась на 13 копеек – до 26,00 за доллар

В среду, 7 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,95/26,00 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8806/27,9318 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4065/0,4077 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0201 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 478 сделок на сумму 232,42 миллиона долларов.