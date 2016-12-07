Сайт Госказначейства возобновил работу, платежи разблокированы - Минфин

Официальный сайт Государственной казначейской службы Украины, который два дня был заблокирован в результате вчерашней профессиональной хакерской атаки, возобновил работу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов, платежи Госказначейства также разблокированы, но в настоящее время проверка в этом направлении продолжается. Также продолжается работа по восстановлению систем Минфина, сайт которого по-прежнему не работает.

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Как сообщал УНИАН, неизвестные хакеры вчера, 6 декабря, взломали сайт Государственной казначейской службы Украины и Министерства финансов Украины. По состоянию на вечер 7 декабря сайты обеих госструктур не работают.

Впоследствии Минфин сообщил, что в результате атаки Госказначейство испытывало определенные сложности с полноценным проведением платежей.

Кабинет министров Украины выделил Министерству финансов и Государственной казначейской службе 80 миллионов гривень из резервного фонда на обновление сетевого оборудования после хакерских атак на интернет-ресурсы ведомств 6 и 7 декабря.