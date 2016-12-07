Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,02 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2602,0104 (7 декабря – 2609,7384)

100 EUR – 2791,9572 (7 декабря – 2801,2932)

10 RUR – 4,0713 (7 декабря – 4,0858)

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Как сообщал УНИАН, 7 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,95/26,00 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8806/27,9318 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4065/0,4077 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0201 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 478 сделок на сумму 232,42 миллиона долларов.