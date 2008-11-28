ВБ решит вопрос о 500 млн. долл. Украине 23 декабря

Совет директоров Всемирного банка планирует одобрить решение о выделении Украине 500 млн. долларов 23 декабря. Эта сумма является третьим траншем ВБ на политику развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ после встречи с вице-президентом Всемирного Банка по региону Европы и Центральной Азии Шигео КАЦУ.

В свою очередь на пресс-конференции Ш.КАЦУ отметил, что кредит планируется предоставить на 30 лет.

«Надеюсь, что Совет директоров банка примет решение до Рождества», - отметил он.

Ш.КАЦУ также уточнил, что средства будут предназначены для покрытия дефицита Государственного бюджета Украины.

Также стороны отметили, что работа Украины со Всемирным банком идет плодотворно, в частности это заключается в возможной будущей поддержке банковского сектора, а также выделении средств на реконструкцию автодороги Киев-Харьков, а также на развитие транспортной инфраструктуры, в частности железных дорог. Планируются также инвестиции в модернизацию энергетического сектора.

Напомним, что ранее директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР, говоря о предоставлении третьего транша кредита на политику развития, отмечал, что к ключевым реформам, для поддержки которых будут предоставлены средства, в частности относятся повышение тарифов на коммунальные услуги, что обеспечит стабильную базу для предоставления этих услуг благодаря уменьшению финансовых расходов; усиление прозрачности в финансовом и корпоративном секторах – в том числе, благодаря новому закону об акционерных обществах и пересмотру законодательства о госзакупках.