НКРЭ сохранила тарифы для ГОКов и химпредпритиятий

Розничные тарифы на электроэнергию в декабре 2008 года для 111 промышленных предприятий сохранятся на уровне тарифов, действовавших в октябре.

Об этом сказано в постановлении Национальной комиссии регулирования электроэнергетики от 24 ноября №1318.

Как сообщал УНИАН, Кабмин рекомендовало НКРЭ в ноябре-декабре сохранить тарифы на электроэнергию ряду предприятиям горно-металлургического комплекса и химической промышленности для преодоления негативных последствий кризиса в отраслях.

Напомним, что розничные тарифы на электроэнергию в октябре для потребителей первого класса напряжения были установлены на уровне 42,21 коп. кВт/ч(без НДС), для потребителей второго класса напряжения – 56,24 коп. за кВт/ч (без НДС).