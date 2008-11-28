Украинский фондовый рынок стал рекордсменом роста - Инэко-Инвест

Украинский фондовый рынок показал в ноябре один из лучших мировых результатов по росту фондовых индексов. Об этом УНИАН сообщил генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

По его словам, «Украина в ноябре в очередной раз проявила свою уникальность, и на фоне серьезных проблем в национальной экономике, при отсутствии системной и сбалансированной государственной политики по выводу страны из финансово-экономического кризиса и остром дефиците финансирования, показала один из лучших мировых результатов по росту фондовых индексов».

По информации О.МОРКВЫ, за месяц большинство ликвидных украинских бумаг по цене покупки выросли в среднем на 5-35%, а фондовый индикатор ПФТС подрос на 14%, что стало лучшим результатом за все 11 месяцев текущего года. Ранее максимальный рост в 2008 году украинский биржевой рынок демонстрировал еще в мае, когда индексная корзина ПФТС выросла на 6,67%.

«Правда, определенный вклад в столь существенный рост цен на акции внес валютно-курсовой дисбаланс в стране», - отметил О.МОРКВА. По его словам, за ноябрь украинская валюта заметно девальвировала, и только официальный курс доллара по отношению к гривне вырос на 17% или на одну гривню, что в некотором роде и нашло свое отражение в биржевой стоимости украинских бумаг.