Балога: выборы - это не главное

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что внеочередные выборы не могут быть первостепенным вопросом повестки дня во время экономического кризиса. Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV.

«Мы должны думать не о том, какая будет коалиция, а о том, как принять законодательные акты для унормирования кризисной ситуации в обществе. Это основное», – сказал глава Секретариата Президента Украины.

В первую очередь речь идет о принятии бюджета, для чего необходима единая позиция всего парламента, а не ситуативное большинство в 226 голосов, и нового спикера, которого необходимо избрать в ближайшее время.

Передавая позицию главы государства, В.БАЛОГА подтвердил, что проведение внеочередных выборов не является приоритетным вопросом.

«Не нужны Президенту выборы, когда сегодня в повестке дня есть такая большая проблема, как экономический кризис. Надо думать сегодня об обществе, а затем будем думать, как сделать так, чтобы были учтены позиции всех политических игроков, которые сегодня представлены в Верховной Раде», – сказал В.БАЛОГА.