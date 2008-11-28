Доллар должен стоить до 6 грн. - Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает оптимальной цену от 5,8 до 5,9 гривни за доллар. Как сообщает пресс-служба главы государства, такое мнение В.ЮЩЕНКО высказал в интервью телеканалу «1+1», которое выйдет в воскресенье, 30 ноября, в 19.30. в программе «Итоги недели».

По убеждению В.ЮЩЕНКО, снижение курса гривни объясняется тем, что на рынке сегодня господствуют спекулятивные операции. «19 ноября курс доллара просто «сорвался» спекулятивной, масштабной, большой атакой. Причин инвестиционного, торгового, платежного характера для того, чтобы иметь то поведение курса, которое мы сейчас имеем, сегодня нет. Сегодня цена доллара могла бы колебаться по этим показателям в границах от 5,8 до 5,9 гривни за доллар США», - сказал Президент.

Глава государства также считает, что в настоящее время задачей номер один для Национального банка является формирование своими действиями доверия на рынке. Соответствующие действия должны иметь ряд составляющих, в основе которых - фиксация курса и удержание его, что продемонстрировало бы участникам рынка, «что НБУ способен вернуть рычаги управления этим курсом».

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул необходимость стабилизации национальной валюты, что, по его словам, должно стать одним из первых антикризисных шагов.

Президент в интервью также, в частности, очертил свое виденье ситуации с выполнением Государственного бюджета этого года.