Молчание – золото Нацбанка?

Национальный банк Украины отменил верхнюю границу продажи наличной валюты от официального курса на уровне 1,5% и максимальную маржу на уровне 3%.

Кроме того, Нацбанк своим постановлением №351, которое вступило в силу с 28 ноября т.г., внес изменения в Положение об определении официального курса гривни по отношению к доллару, привязав его к курсу на межбанковском рынке. Однако механизмы таких решений регулятора остались непонятными для банкиров и участников рынка.

Валютные недовысказывания Нацбанка В четверг заместитель главы НБУ Александр Савченко заявил о переходе к политике свободного ценообразования с возможной коррекцией курса со стороны регулятора. «Потеряв контроль над валютным межбанком, НБУ включил монетарные механизмы ограничения спроса на доллар. Уже неделю из-за резкого ограничения рефинансирования банков ставки на межбанковском уровне превышают 40%. Дефицитом ликвидности Нацбанк стремится ограничить спекулятивные возможности банков, которым в условиях нехватки гривневой ликвидности придется продавать доллар», - комментирует глава департамента аналитики компании «Astrum Инвестиционный Менеджмент» Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По словам аналитика, на рынке также присутствует ажиотажный спрос на валюту со стороны остальных секторов экономики, предприятий и населения, что должно ограничить эффективность этих мер. Спрос на валюту стабильно превышает предложение, и гривна продолжает обесцениваться.

С большим опозданием Нацбанк также начал кампанию по объяснению общественности своих действий и экономической ситуации в стране. «К сожалению, после длительного периода молчания и непрозрачной политики потребуется время для восстановления доверия населения и бизнеса к НБУ и финансовой системе в целом.», - говорит он.

Большинство аналитиков валютного рынка, включая самого главу совета Нацбанка, непрямо указывают на непрозрачность политики регулятора на рынке.

По словам П. ПОРОШЕНКА, «мы (Нацбанк – УНИАН) перешли сейчас на более прозрачную форму аукциона, когда доступ к рынку прозрачный и регулируется рынком, определяется, поскольку используется совместно со стабилизацией ситуации в банковской системе, решая проблемы банков, которые находятся в состоянии кризиса». Возникает вопрос о том, каким «доступ к рынку» был до введения аукциона?

О той же непрозрачности говорили аналитики и ранее. Специалисты «Форекс-клуба» отмечают, что «до сих пор непонятно, заявки какого банка НБУ намерен удовлетворять». Они же настаивают на том, чтобы прописать правила по валютным аукционам, которые стали бы понятны участникам рынка.

«У Национального банка Украины на сегодня нет четкой формулы расчета официального курса гривни на основании котировок межбанковского валютного рынка», - заявил советник председателя правления «Укргазбанка» Александр ОХРИМЕНКО, комментируя сохранение Нацбанком на 28 ноября официального курса гривни к доллару на уровне 6,7418 грн./долл.

«Получилась ситуация, когда нет подзаконного акта, то есть нет процедуры расчета, – отметил А.ОХРИМЕНКО. – Должна быть четко прописана формула, в которой указано, что к чему плюсуется и так далее. Во-первых, возникает вопрос, что брать за среднюю цену – открытие, закрытие, какие брать котировки. Я понимаю, что нужно брать средневзвешенную, но формулы я не видел, и пока не будет формулы, я так понимаю, НБУ будет устанавливать курс по старой привычке».

А.ОХРИМЕНКО считает, что пока не будут утвержден порядок расчета официального курса на основании данных межбанка, при изменении Нацбанком курса будут возникать споры относительно обоснованности такого изменения в ту или иную сторону.

Политика Нацбанка непрозрачна еще и тем, что регулятор постоянно меняет свои планы: сначала гривну намеревались удержать от удешевления путем интервенций, привязки валют к официальному курсу, теперь же в условиях критической валютной ситуации пытаются ее «отпустить». В Нацбанке надеются, что такие действия регулятора вынудят коммерческие банки отменить комиссионные при продаже валют. Но кроме этого, по мнению директора департамента казначейства «Украинского банка развития и партнерства» В. ЕРАСОВА, это должно стать стимулом для банков по возобновлению продажи валюты для населения. Однако что будет происходить после введения рыночного курсообразования, пока непонятно. Спрос на валюту со стороны населения на сегодня не удовлетворен, считает банкир. И в то же время, по его словам, «долларизация экономики ни к чему хорошему не приведет».

Чего ждать населению? Со следующей недели курсы в обменных пунктах валют огорчат украинцев результатом долгой и безрезультатной борьбы Нацбанка с валютным кризисом – гривна еще больше подешевеет. Курс доллара будет привязан к курсу на межбанке, и это означает, что людям с долларовыми обязательствами придется больше денег отдавать за валюту, которую пока купить почти негде.

Вводя практику регулирования курсообразования путем привязки наличного курса к официальному, Нацбанк тем самым изъял валюту из наличной продажи – он вынудил банки покупать валюту дороже, чем разрешил им ее продавать.

Банки начали устанавливать минимальную разницу между покупкой-продажей долларов с целью выкупить ее у населения. Например вчера в некоторых банках «можно было купить» американскую валюту за 6,83 грн., а продать за 6,84 грн. (разница минимальная – 0,01 грн.). К тому же кавычки не стоит убирать, поскольку вот уже несколько дней все СМИ говорят о том, что валюту невозможно купить. Обменники снимают на камеры, пытаются вывести на чистую воду продавцов, которым только что сдали валюту, но они отказываются ее продать. «Ведь кто будет работать себе в убыток», - объясняет владелица обменного пункта столицы.

А принятые меры Нацбанком по регулированию валютного рынка действительно создали прецедент – банки покупали валюту дороже, чем имели право продавать. Соответственно они ее придерживали до лучших времен. Пострадал, как всегда, потребитель, то есть простые люди, которые вынуждены были искать другие пути покупки валюты, чтобы, к примеру, рассчитаться по кредиту с тем же банком.

У спекулянтов появилась возможность неплохо заработать, не прилагая особых усилий – активизировался черный рынок. О нем эксперты пока не говорят активно. Все комментарии по этому поводу сводятся к лаконическому: «Черный рынок валюты есть». И если ситуация не стабилизируется, то можно будет и продолжить: черный рынок есть и будет…

Свет в конце валютного тоннеля…

Но все-таки надежда на улучшение ситуации остается. Многие эксперты заявляют об основаниях для того, чтобы гривна усилила свои позиции, а на доллар уменьшился спрос и, вследствие – его стоимость, которая, по их мнению, одна из составляющих ажиотажа вокруг него на наличном рынке.

«Небольшие основания для уменьшения курса американской валюты есть», - говорит директор департамента казначейства «Украинского банка развития и партнерства» Виктор ЕРАСОВ в комментарии для УНИАН. Но в то же время, по его словам, когда эти предпосылки реализуются, сказать пока трудно.

Более оптимистические прогнозы в информационно-аналитическом центре «Форекс-клуб». Там предполагают, что уже начиная с весны банки начнут выдавать кредиты в валюте, а это серьезный шаг к преодолению валютного кризиса.

Несмотря на подорожание американской валюты в Украине, свои позиции за рубежом она теряет, говорит А. ОХРИМЕНКО. По его словам, населению не стоит скупать валюту страны, которая также, как и Украина, находится в финансовом кризисе. Он также уверен, что ажиотажная скупка валюты со временем приведет к нехватке гривны, что в свою очередь, должно повлиять на курс доллара в сторону снижения.

А пока украинцы ходят по кругу валютной проблемы: массово скупают доллары, как средство для инвестиций, и этим частично обесценивают гривну.

Юлия Главацкая (УНИАН)