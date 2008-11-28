Валюта для населения продолжает оставаться дефицитом – Astrum

Несмотря на снятие ограничений на валютном рынке со стороны НБУ и на привязку официального курса валют к курсу на межбанке, доллары и евро в обменниках так и не появились.

«Потеряв контроль над валютным межбанком, НБУ включил монетарные механизмы ограничения спроса на доллар. Уже неделю из-за резкого ограничения рефинансирования банков ставки на межбанковском уровне превышают 40%. Дефицитом ликвидности Нацбанк стремится ограничить спекулятивные возможности банков, которым в условиях нехватки гривневой ликвидности придется продавать доллар», - комментирует ситуацию на валютном рынке глава департамента аналитики компании «Astrum Инвестиционный Менеджмент» Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По словам аналитика, на рынке также присутствует ажиотажный спрос на валюту со стороны остальных секторов экономики, предприятий и населения, что должно ограничить эффективность этих мер. Спрос на валюту стабильно превышает предложение, и гривна продолжает обесцениваться.

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