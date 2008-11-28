Публичное обсуждение курса валют нецелесообразно

Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Шигео КАЦУ считает нецелесообразным публичное обсуждение вопроса обменного курса валют на уровне высокопоставленных должностных лиц государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Украины Григорием НЕМЫРЕЙ.

«Если бы я был или главой Нацбанка СТЕЛЬМАХОМ, или вице-премьером НЕМЫРЕЙ, или премьер-министром, то чтобы я точно не делал, я бы публично не обсуждал вопрос валютно-обменного курса», - сказал Ш.КАЦУ.

Он отметил, что это достаточно деликатный вопрос, и ему некорректно детально высказывать свое мнение. При этом вице-президент ВБ отметил, что в отношении курсовых изменений очень важно применять последовательную и открытую политику.