НБУ: "оживление" неплатежеспособных банков через суды создает риски для финансовой стабильности

Национальный банк Украины предупреждает о системных рисках для финансовой стабильности в результате принятия судами решений о возобновлении работы банков, в отношении которых регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации.

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Как отмечается на сайте НБУ, на текущий момент суды приняли решения о возобновлении деятельности или об отмене решений об отнесении финучреждений к категории неплатежеспособных в отношении 9 банков: «Капитал», «Восточно-промышленный коммерческий банк», «Велес», «Радикал», «Укринбанк», «Премиум», «Союз», «Финансовая инициатива», «Киевская Русь».

«Подобные решения судов уже создали прецедент, когда судебная система используется владельцами банков, выведенных с рынка, в собственных интересах и как квазилегитимный инструмент возврата таких банков на рынок. Это, в свою очередь, нивелирует усилия НБУ, направленные на оздоровление банков Украины и очистку банковского сектора от банков-зомби и банков-моек», - прокомментировал директор юридического департамента НБУ Олег Заморский.

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Среди существующих системных рисков регулятор выделил возврат на рынок «нездоровых» банков, представляющих угрозу для эффективного и безопасного функционирования банковской системы, риск невозврата расходов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на выплату вкладов, возможность реструктуризации заемщиками задолженности перед банком на нерыночных условиях, избежание ответственности за доведение банков до банкротств, а также создание прецедента, который может дать мощный сигнал инвесторам о бесперспективности создания в Украине системы защиты прав кредиторов и бизнеса в широком смысле.

Также сообщается, что Нацбанк уже обратился в Верховный суд Украины с соответствующим заявлением о пересмотре решений кассационной инстанции и отмечает необходимость скорейшего проведения качественной судебной реформы, которая не допускала бы подобные коррупционные действия, повысила эффективность судебной системы и вернула доверие к решениям судов.

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Нацбанк за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 17 финучреждений.