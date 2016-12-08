Фонд гарантирования приостановил выплаты вкладчикам банка "Михайловский"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц временно приостановил выплаты вкладчикам банка «Михайловский» по общему реестру для дополнения этого реестра.

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Как сообщается на сайте фонда, выплаты средств будут возобновлены не позднее 16 декабря 2016 года.

Фонд напомнил, что 19 ноября вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг», согласно которому принято решение о формировании перечня физических лиц, приравненных к вкладчикам банка «Михайловский», для включения их в общий реестр к выплате.

Также сообщается, что с 15 июля по 1 декабря 2016 года возмещение получили почти 22 тыс. вкладчиков банка на общую сумму 1,29 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая. Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний «Кредитно-инвестиционный центр» и «Инвестиционно-расчетный центр», что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.