Среди украинцев за последний год значительно вырос спрос на дорогие товары

Об этом свидетельствуют данные исследования рынка в журнале "Новое время".

Так, этот рост эксперты связывают из несколькими факторами: отложенным спросом среди потребителей, развитием потребительского кредитования, небольшим ростом среднего заработка, а также «оптимизмом украинцев в отношении траты их сбережений».

Самым большим ростом отметилось телекоммуникационное оборудование, проще говоря, смартфоны: эксперты зафиксировали его 40 % прибавку. Оживились и продажи крупной бытовой техники — на 16 %, а также офисной электроники — на 12 %. Также растут продажи товаров из категории IT: ноутбуки, мониторы и стационарные компьютеры украинцы за прошедшие месяцы 2016-го покупали на 10 % активней, чем год назад.

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После двух лет падения рынок новых машин переживает легкий ренессанс: автопродажи выросли на 40 % по сравнению с 2015-м.

Оживление отразилось и на объеме розничной торговли, гласят данные Госстата. Так, если за 10 месяцев прошлого года население приобрело товаров на 828 млрд грн, то в нынешнем — уже на 932 млрд грн. При этом 2014-й и 2015 год этот показатель только падал.

Наибольший рост продаж отмечается в Киевской, Львовской и Кировоградской областях. А в абсолютных цифрах лидирует также понемногу растущая по уровню розницы столица — здесь ее объем составил 147 млн грн.

В целом подросли — хотя бы на чуть-чуть — все области.

“Население чувствует больше уверенности в своих личных доходах, но по-прежнему неособо верит в рост экономики в целом. Это недоверие препятствует взрывному росту потребительских настроений”, - говорит эксперт.

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